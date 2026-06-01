Manisa'da asma tavan çöktü: 1'i çocuk 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde asma tavanın çökmesi sonucu karı, koca ve çocukları yaralandı.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ikametin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında evde bulunan M.B.(44) ve eşi S.B.(38) ile 1 yaşındaki çocukları Y.C.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralanan aile bireylerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

