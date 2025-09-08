Saldırının olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı

İzmir'in Balçova ilçesinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile 1 polis memurunu şehit edildiği, 2 polis memurunun yaralandığı olayın ardından, polis merkezinin bulunduğu Fethi Bey Sokağı vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile donatıldı.

Saldırı bu sabah saat 09.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. isimli 16 yaşındaki bir saldırgan, evinden temin ettiği babasına ait pompalı tüfek ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı yaralandı. Olayın şüphelisi E.B. de yaralı olarak kıskıvrak yakalandı.

Vatandaşlardan saldırıya bayraklı tepki

Saldırıya uğrayan Şehit Salih İşgören Polis Merkezinin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Saldırıda şehit düşen Emniyet mensupları ve yaralı polis memurları sebebiyle büyük üzüntü yaşayan sokak sakinleri, evlerine Türk bayrakları asarak saldırıya tepki gösterdi.

Saldırganın tedavisi sürüyor

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren E.B. polis tarafından ateş edilerek yaralı halde yakalanmış ve Alsancak Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralı saldırganın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan E.B.'nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesinde eğitim öğretim gördüğü bildirildi.

Soruşturma için 2 başsavcıvekili ve 6 savcı görevlendirildi

Yürütülen soruşturma ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Saldırı ile ilgili 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı konulmasına karar verildiği, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü iletildi. - İZMİR