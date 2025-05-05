Saldırgan Tengioğlu'nun ağabeyi: İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişiler araştırılsın

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CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi "Maalesef kardeşim ama evlatlarını öldürdüğünden korkunç cinayeti işledikten sonra tahmini 25 yıldır görüşmüyoruz. Evine gelir oturur, selam kelam yapar, bir anda döner seni vurur" diye konuştu. Kardeşinin psikolojik sorunları olduğuna işaret eden ağabey Tengioğlu "İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişilerin araştırılması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Ağabey Tengioğlu "Maalesef kardeşim ama evlatlarını öldürdüğünden korkunç cinayeti işledikten sonra tahmini 25 yıldır görüşmüyoruz. Evimize almayız, çevremizde bulundurmayız. Evine gelir oturur, selam kelam yapar, bir anda döner seni vurur" dedi.

"ÇOCUKLUĞUNDA BANA SİLAH ÇEKMİŞ BİRİSİ"

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun hayattaki 3 çocuğunun yurt dışında olduklarını ve babalarıyla görüşmediklerini aktaran ağabey "Babanın korkusundan, öldürülme korkusundan kaçtılar" dedi. Kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu ve hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten ağabey Tengioğlu "Çocukluğunda bana silah çekmiş birisi. O tip insanların gözetim ve denetim altına alınması lazım. Ruhsal sıkıntı yaşayan insanlar bu toplumun başına bela. Kınıyorum ve bunu insanlığa atılmış bir tokat olarak görüyorum" dedi.

"İSTANBUL'DAKİ ARKADAŞLARI ARAŞTIRILSIN"

Kardeşinin İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişilerin araştırılması gerektiğini belirten ağabey "Bu kişiler kim, mafya grubu mudur? Bir tarikat mıdır? Cemaat mıdır? Bunların araştırılması gerekir çünkü bunların yönlendirmesi olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Saldırgan Tengioğlu'nun ağabeyi: İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişiler araştırılsın
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Kılasik chpli ne çıkıyorsa kendi içlerinden çıkıyor Allah bunlara fırsat vermesin.

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Müebbet yemiş çıkarmışsınız ne biçim ülke burası ya

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Haber YorumlarıXeyati 2:

çocuklarını öldüren kimse diğerlerine merhameti olurmu.inun yaşamaya hakkı yok mademki ebedi ceza almış bırakın geberene kadar orada olsun.

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Haber YorumlarıOktai:

Sıradan birisini tokatlamış olsaydı kimse umursamazdı. Politikacı olunca hoplayıp zıpladılar. Şöyle Iyi oldu belki ülkede ki ruh hastalık nerden kaynaklanıyor çare bulunur. Ruhu etkileyen genelde çevre olur.

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Acilen tutuklansın zaten buna nasıl şartlı tahliye verildi bu nasıl adalet 2 cocugunu öldürmüş yazık değilmi

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Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

Hemen tarikat mı cemaat mi aman hemen bulun. Koruma neden zaaf göstermiş, adamın face profili neden chp li dolu, adam neden o otelde, restoranda çalışıp yemek kartına neden talip olmuş, boşverin bunları.

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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Aziz nesinin bir lafı vardı o geldi aklıma

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Aldığın paranın 10 katı söz seni kim yönlendirdi

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