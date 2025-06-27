Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç kız boğulma tehlikesi geçirdi

Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç kız boğulma tehlikesi geçirdi
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç kız boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç kız, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay sırasında arkadaşlarının feryatları yürekleri burktu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 15.30 sıralarında Salda Gölü Halk Plajı Ağan Tesisleri yakınlarında Afyonkarahisar'dan 3 arkadaşıyla birlikte göle gelen S.K. (17) adlı genç kız, serinlemek amacıyla suya girdi.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Kısa süre sonra suda çırpınarak gözden kaybolan genç kızı fark eden arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar ve botla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda S.K., sahilde bulunan cankurtaranların da desteğiyle kısa sürede sudan çıkarıldı.

ARKADAŞLARI GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, buradan Burdur Devlet Hastanesi'ne ardından da ileri tetkik ve tedavi amacıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren S.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay anında gözyaşlarına boğulan arkadaşlarının feryatları, çevredeki vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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