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Saklıkent Kanyonu'nda Mahsur Kalan Şahıs Kurtarıldı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan bir kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanyonda yürüyüşe çıkan 3 kişi, yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan şahıs, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan 3 kişi, yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle kanyon içerisinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkan 2 kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Belirlenen noktadan kurulan istasyon yardımıyla kanyona iple inen AFAD ekipleri tarafından kanyonda mahsur kalan Adil A. kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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