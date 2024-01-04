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Saklambaç oynarken yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, kaza anı kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde saklambaç oynarken yola çıkan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Saklambaç oynarken yola çıkan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Gözde Sokak'ta meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, saklambaç oynarken yola çıkan 11 yaşındaki Yusuf Ö.'ye çarptı. 11 yaşındaki çarpan sürücü kaza yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Hastane Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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