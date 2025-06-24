Sakız Adası'nda Orman Yangınları 3. Günde Devam Ediyor

Sakız Adası'nda Orman Yangınları 3. Günde Devam Ediyor
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Yunanistan'ın Sakız Adası'nda pazar günü başlayan orman yangınları, yüzlerce itfaiyecinin çabalarına rağmen 3. günde sürüyor. Yangınlara müdahale için olağanüstü hal ilan edildi ve 11 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile 444 itfaiyeci görevlendirildi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda çıkan orman yangınları, yüzlerce itfaiyecinin çabalarına rağmen 3'üncü günde devam ediyor.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda pazar günü başlayan 5 orman yangını söndürülemiyor. Olağanüstü hal (İHA) ilan edilen adadaki yangınlara 11 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 85 araç ve 444 itfaiyeci ile müdahale sürüyor.

Ülkenin en büyük 5'inci adasında pazar günü çıkan yangınların ardından bazı köyler tahliye edilmiş, itfaiye yangının nedenini incelemek üzere adaya ekip göndermişti. Sakız, adanın en meşhur ürünü olup UNESCO Dünya Mirası Kurulu tarafından adanın somut olmayan kültürel mirası olarak belirlenmişti.

Yaz ayların sık sık orman yangınları çıkıyor

Avrupa'nın en güney ucundaki Yunanistan, sıcak ve kurak yaz aylarında sık sık orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyor. Yetkililer son yıllarda daha yıkıcı hale gelen yangınların artmasında küresel ısınmanın etkili olduğunu belirtiyor.

Ülkede zorlu geçmesi beklenen yangın sezonu nedeniyle bu yıl rekor sayıda 18 bin itfaiyeci işe alınmıştı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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