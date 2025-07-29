"Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı

'Sakin olun saldırmaz' dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
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Bitlis'te çocuklarıyla birlikte ormanlık alanda gezerken önlerine ayı çıkan aile ölümden döndü. O anları kayda alan kişi, "Sakin olun saldırmaz" dedi ancak ayılar saniyeler sonra saldırıya geçti.

Bitlis'te korku dolu anlar yaşandı. Ormanlık alanda gezintiye çıkan aile, ayı ve 2 yavrusuyla karşılaştı. Soğukkanlılığını korumaya çalışan aile, hemen o anları kayda almaya başladı.

"KORKMAYIN" DEDİ, AYI SANİYELER SONRA SALDIRDI

Görüntüleri çeken şahıs ailesine, "Sakin olun saldırmaz. Korkmayın" diyerek soğukkanlı kalmaya çalıştı. Yavrularıyla birlikte yürüyen ayı, korkunca bir anda saldırıya geçti. O anlarda ailenin çığlıklar attığı duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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