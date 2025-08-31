Sakarya'nın Geyve İlçesinde Orman Yangını

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ormanlık alan yangınında yaklaşık 5 dönüm yer zarar gördü.

İhsaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar görürken, hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA