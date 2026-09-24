Sakarya merkezli 4 ilde 21 eylem hazırlığı yapan 3 örgüt mensubu tutuklandı

Sakarya merkezli 4 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda el bombalı ve molotoflu 21 ayrı eylem hazırlığındaki 3 örgüt mensubu yakalandı. Kod isimleriyle faaliyet yürüten ve emniyetin takibiyle kimlikleri deşifre edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, örgüt içerisinde kod isimleriyle faaliyet gösteren şahısların gerçek kimlikleri tespit edildi. Ekipler; 14, 18 ve 21 Eylül tarihlerinde Sakarya merkezli İstanbul, Kütahya ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, örgüt içerisinde üst düzey ve sorumlu düzeyde hareket ettiği belirlenen M.K.P. ile örgüt mensupları İ.P. ve K.T. yakalanarak gözaltına alındı.

İş adamı ve esnafa yönelik 21 ayrı eylem planı yapmışlar

Soruşturma detaylarında, M.K.P. isimli şüphenin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüterek iş adamlarına, esnaflara, eylemlerde kullanılmak üzere araç temin etmek istemeyen vatandaşlara ve örgüt üyelerinin saklanmasına izin vermeyen işletme sahiplerine yönelik tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi eylemleri organize ettiği belirlendi. Örgütün 5 ayrı ilde toplam 21 vatandaşa yönelik silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

3 şahıs tutuklandı

Planlanan 21 ayrı eylemin İ.P. ve K.T. isimli şüpheliler tarafından gerçekleştirileceğini belirleyen KOM ekipleri zanlıları, eylemleri hayata geçiremeden zamanında müdahaleyle etkisiz hale getirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K.P., İ.P. ve K.T., "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Kurulan Örgüte Üye Olmak" suçları kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı