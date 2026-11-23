Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu sahil yolu Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 Evler istikametinden Akkum istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, ara sokaktan ana yola dahil olmak isteyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise kaza noktasından 90 metre ötede yoldan çıkarak elektrik direğine çarpıp durabildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı