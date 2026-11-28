Sakarya'nın Karasu ilçesinde yük boşaltımı sırasında inşaat alanına devrilen demir yüklü tırın sürücüsü araçta sıkıştı. Olayı yara almadan atlatan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaza, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sahasına gelen demir yüklü tır, yük boşaltımı yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Sarsıntı neticesinde sürücü Fikri Erkman kabin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak tır sürücüsü Erkman'ı araç içerisinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilişkin inceleme başlattı.

"Damperi kaldırdım, sonrasında temele doğru yattı araç"

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Fikri Erkman, yaşadıklarını anlatarak, "Dönüp buraya yanaştım sağ tarafa. Yanaştıktan sonra damperi kaldırdım, sonrasında sağ tarafta bulunan temele doğru yattı araç. Arkadaşlar çıkardılar beni. Bir sıkıntı yok. Sağlıkçılar geldiler baktılar. Bir sıkıntım yok. 12 ton civarında yük vardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı