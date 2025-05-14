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Sakarya Jandarma Ekipleri Nisan Ayında 157 Suçlu Yakaladı

Sakarya Jandarma Ekipleri Nisan Ayında 157 Suçlu Yakaladı
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Sakarya'da Nisan ayı boyunca jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda 157 şüpheli tutuklanırken, 1.145 kişi yakalandı. Çeşitli silahlar da ele geçirildi.

Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 157 şüpheli tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince Nisan ayı içinde yapılan denetim ve operasyonlarda yakalanan bin 145 kişiden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 157 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede 01-30 Nisan tarihleri arasında 10 bin 30 önleyici ve adli devriye icra edildi, 430 bin 81 şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde bin 145 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 157 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalar neticesinde ise 27 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet kurusıkı tabanca, 10 adet av tüfeği, 2 adet makineli tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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