Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı

Sakarya'da geçtiğimiz gün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınırken, Köprücek Köyü Camii halen için için yanıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın incelemeler yaptığı bölgede sabah yağan yağmur sonrası köylüler Allah'a şükretti. 9 köyün tamamen tahliye edildiği Gölpazarı'nda soğutma işlemi yapılıyor.

Köy camisi için için yanmaya devam diyor

Gölpazarı'na bağlı Köprücek köyünün yüzde 90'ı tamamen kül olurken, köy camisinin de için için yandığı görüldü. Köydeki 23 evden sadece 3'ü ayakta kalırken, 20 ev tamamen kül oldu. - BİLECİK