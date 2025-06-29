Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan orman yangını, yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Köprücek Köyü'nde 20 ev tamamen yanarken, köy camisinin de hala yanmaya devam ettiği bildirildi.
Sakarya'da geçtiğimiz gün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınırken, Köprücek Köyü Camii halen için için yanıyor.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın incelemeler yaptığı bölgede sabah yağan yağmur sonrası köylüler Allah'a şükretti. 9 köyün tamamen tahliye edildiği Gölpazarı'nda soğutma işlemi yapılıyor.
Köy camisi için için yanmaya devam diyor
Gölpazarı'na bağlı Köprücek köyünün yüzde 90'ı tamamen kül olurken, köy camisinin de için için yandığı görüldü. Köydeki 23 evden sadece 3'ü ayakta kalırken, 20 ev tamamen kül oldu. - BİLECİK