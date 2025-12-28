Haberler

Sakarya'da yılbaşı öncesi denetim: 2 bin 990 şahıs sorgulandı, 8 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da gerçekleştirilen yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 990 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 404 araç kontrol edildi, 9 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Sakarya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 990 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen denetimlerde 404 araç kontrol edilirken, 122 umuma açık mekan denetlendi. Yapılan aramalarda 9 tabanca, 26 fişek ve 2 tüfek ele geçirildi. Uygulamalar kapsamında, hırsızlık suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, tehdit suçundan 6 yıl 8 ay hapsi olan bir kişi ve uyuşturucu suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir firari ile birlikte, ifadeye yönelik aranması olan 5 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Ayrıca kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerindeki 5 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, adreste bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - SAKARYA

