Haberler

Sakarya'da Yasadışı Avlanmaya Geçit Yok

Sakarya'da Yasadışı Avlanmaya Geçit Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da Acarlar Longozu bölgesinde avcıların kullandığı 6 güme avcı kulübesi, yasadışı avlanmayı önlemek amacıyla imha edildi. Ekipler ortak denetimlerle, doğanın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da Acarlar Longoz'u bölgesinde avcıların gizlenmek gayesiyle kullandığı güme diye tabir edilen 6 avcı kulübesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine imha edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Acarlar Longozu'nda ortak denetim gerçekleştirildi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında kalan longoz bölgesinde yapılan denetimlerde, avcılar tarafından yasadışı avlanmada kullanıldığı tespit edilen 6 adet 'güme' tespit edildi. Tespiti yapılan yapılar, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yerinde imha edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.