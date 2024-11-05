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Sakarya'da Yangın: Ahır ve Samanlık Kül Oldu

Sakarya'da Yangın: Ahır ve Samanlık Kül Oldu
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Karapürçek ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan yangın ahır ve samanlığı kül etti. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmetler Mahallesi'nde bir ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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