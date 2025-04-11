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Sakarya'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında 1'i kız, 1'i erkek iki çocuk hayatını kaybetti. Yangın, tavuk çiftliği çalışanlarının kaldığı evde meydana geldi.

Sakarya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Prefabrik evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1'i kız 1'i erkek çocuğu hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tavuk çiftliği içerisinde bulunan ve çalışanların kaldığı evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1'i kız, 1'i erkek olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti.

Acı olay, Taraklı ilçesi Hark Mahallesi üzerinde bulunan bir prefabrik evde çıktı Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin içerisinde kaldıkları prefabrik bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin C.K. ve Ç.K. isimli 1'i kız, 1'i erkek iki çocuğunun hayatını kaybettikleri öğrenildi.

Konu ile ilgili çalışma ve inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TABAK - 3.Sayfa
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