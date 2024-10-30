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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı. E.K. adli kontrolle serbest kalırken, M.B. tutuklandı. Operasyonda yüksek miktarda kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda M.B. (31) ve E.K. (41) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 76 bin 850 lira, 43 bin boş, 19 bin 500 dolu makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 130 gram satışa hazır vaziyette skunk maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. adli kontrolle serbest kalırken M.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Jandarma Güvenlik Arifiye sakarya 3-sayfa Sağlık Hukuk

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