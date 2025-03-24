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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

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Sakarya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs tutuklandı. Operasyonda 420 gram bonzai ve 15 kilogram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine geçit vermiyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde jandarma ekiplerince devam eden çalışmalarda Arifiye ilçesindeki bir adreste satışa hazır vaziyette uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; paketlenmiş satışa hazır vaziyette 420 gram bonzai, 15 kilogram bonzai hammaddesi olan 150 gram sıvı amfetamin ve 2 adette cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Ş. ve E.P. isimli iki şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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