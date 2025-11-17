Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde M.B.'nin kaldığı adrese yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanımında kullanılan çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheli M.B. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA