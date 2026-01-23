Haberler

Sakarya Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 7 gözaltı

Sakarya Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 7 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Sakarya'da emniyet ekiplerince uyuşturucu maddeler ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 9 parça halinde 4.39 gram sentetik cannobinoid maddesi, 6 parça halinde 1.77 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu paketleme de kullanılan folyo, 185 gram sentetik cannobinoid yapımında kullanılan aseton maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan bir tanesinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için her şeyi denemiş
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans