Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama

Sakarya'da emniyet ekiplerinin iki ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Baskınlarda C.K. (37), A.K. (29), G.M. (40), K.K. (29), E.K. (42) ve R.A. (40) isimli 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 30 kilo sentetik bonzai yapımında kullanılabilen 10.50 gram 'a-m 2201' isimli uyuşturucu hammaddesi, 19 parça halinde 3 bin 800 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai, 37 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu kesiminde kullanılan makas, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 875 TL nakit para ele geçirildi.

6 şahıs tutuklandı

Yapılan incelemede yakalananlardan A.K.'nin uyuşturucu ve tehdit suçlarından toplam 14 yıl 5 ay, R.A.'nın hürriyeti yoksun kılma suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün, C.K.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü uyuşturucu ticareti suçundan, kesinleşmiş cezası bulunan diğer 3 şahıs ise işlemleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

