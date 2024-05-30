Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sorumluluk bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde 4 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 50 gram metanfetamin, 50 mililitre sıvı amfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram amfetemin, 1 adet hassas terazi, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA