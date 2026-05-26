Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: Evlerini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Sakarya'da jandarmanın 3 ilçede sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Evlerinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi tutuklandı.

Sakarya'da jandarma ekiplerinin 3 ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Evlerinde uyuşturucu yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurdukları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ferizli, Pamukova ve Serdivan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve sokak satıcılarını hedef alan baskınlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda adeta uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Evde skunk bitkisi yetiştirmek için özel düzenek kuran şahısların adreslerinde; 2 parça halinde toplam 32 gram metamfetamin, 357 adet extacy uyuşturucu hap, 2 parça halinde 2 adet Lyrica ibareli sentetik ecza, 2 parça halinde 4 adet extacy ibareli sentetik ecza, 1 parça halinde 3 gram toz esrar, 20 adet 9 mm fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kök skunk bitkisi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet hava konnektörü, 1 adet LED aydınlatma, 1 adet vantilatör, 226 paket halinde toplam 1 bin 510 adet skunk tohumu, muhtelif sayıda tohum paketi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
