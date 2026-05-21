Haberler

Sakarya'da sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda M.K. (31) ile E.İ. (29) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 16,46 gram A-M maddesi, 3,86 gram metamfetamin, 2,96 gram sentetik cannabinoid maddesi ile 1 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 16,46 gram A-M maddesiyle yaklaşık 48 kilogram sentetik cannabinoid (bonzai) üretilebileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

Beklediği haber en sonunda geldi
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

Selin vurduğu şehrimizden acı haber! Can kaybı arttı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar