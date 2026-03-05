Haberler

Polisten iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Polisten iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adapazarı ve Erenler ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 112 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabancalarla birlikte 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 112 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ezca maddesi, 0.50 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 41 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt