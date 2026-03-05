Polisten iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 112 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ezca maddesi, 0.50 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 41 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

