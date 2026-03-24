Haberler

Polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 18 bin adet sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adapazarı ve Erenler ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 18 bin adet sentetik ecza maddesi, 9 parça halinde 72 gram a-m 2201 sentetik cannabinoid ham maddesi, 270 gram bonzai yapımında kullanılan aseton maddesi, 0.94 gram sentetik cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde paketlemde kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

