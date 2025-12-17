Haberler

Sakarya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 2 şahıs tutuklandı

Sakarya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 2 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, B.Ç. (48) ve M.Z.Ö. (41) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 100 ml uyuşturucu madde yapımında kullanılan A-M maddesi ile karıştırılmış aseton, 45 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram metanfetamin maddesi, 1 gram olarak paketlenmiş kubar esrar, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ç. ve M.Z.Ö. isimli şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Avukat Rezan Epözdemir'in tutukluluğu devam edecek

Aylardır tutuklu olan Rezan Epözdemir'le ilgili yeni gelişme
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
title