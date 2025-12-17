Sakarya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 2 şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, B.Ç. (48) ve M.Z.Ö. (41) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 100 ml uyuşturucu madde yapımında kullanılan A-M maddesi ile karıştırılmış aseton, 45 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram metanfetamin maddesi, 1 gram olarak paketlenmiş kubar esrar, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ç. ve M.Z.Ö. isimli şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - SAKARYA