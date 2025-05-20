Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 10 yıl hapis cezası olan şüpheli, 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonda 'Kasten öldürme' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarından hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan Ü.K.'yi (39) gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. - SAKARYA