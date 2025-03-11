1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 385 gram sentetik uyuşturucu ve nakit para bulunuyor. A.C.I. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satışı ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda A.C.I (21), E.T.(27) ve F.P. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada, satışa hazır 385 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet hassas terazi, ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.I. tutuklanırken diğer ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

14 yaşındaki kıza istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
img

Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
img

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.