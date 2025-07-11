Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor
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Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 2025'in ilk 6 ayında uyuşturucu satıcılığından tutuklananların sayısının 2023 yılı toplamını geçtiğini açıkladı. Jandarma, 2025'in ilk yarısında gerçekleştirilen 1050 operasyonda 141 kişiyi tutukladı.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 2025'in ilk 6 ayında uyuşturucu satıcılığından tutuklanan kişi sayısının, 2023 yılında tutuklanan satıcıların sayısını geçtiğini açıkladı. Sosyal medyadan operasyon görüntülerini paylaşan Karaca, "Boşuna ekmeyin, yakalarız diyoruz. Anlamıyorlar" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılının ilk 6 ayında uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede kararlılığını net şekilde ortaya koydu. İl genelinde gerçekleştirilen bin 50 operasyonda, toplam bin 220 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 141'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 2025 yılının yalnızca ilk 6 ayında uyuşturucu satıcılığından tutuklanan kişi sayısının, 2023 yılının tamamını geride bıraktığını açıkladı. "Boşuna ekmeyin, yakalarız diyoruz. Anlamıyorlar" ifadeleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Karaca, narkotik ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği başarılı operasyonların görüntülerine de yer verdi.

İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca'nın yaptığı paylaşımda, "Boşuna ekmeyin, yakalarız diyoruz. Anlamıyorlar. Bu yılın ilk 6 ayında tutuklanan uyuşturucu satıcısı sayısı 2023 yılının tamamında tutuklanan satıcıların sayısını geçti. Ekiplerimi kutluyorum. İyi ki varsınız" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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