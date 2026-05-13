Polisten 4 ayrı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 100 gram metamfetamin ve satışa hazır Skunk ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğünce Adapazarı içesinde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde F.E. (40), A.S.B. (31), A.A. (30), B.Ö. (24), M.C.İ. (28), O.K. (25) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin maddesi, 29 parça halinde satışa hazır toplam 26.10 gram Skunk maddesi, 28 bin 595 TL, 200 Dolar ve 20 Euro uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E, A.S.B., A.A. ve O.K. isimli tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
