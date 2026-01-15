Haberler

Polis ekiplerinden 3 ilçede 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve hammadde ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 gram sentetik cannabinoid, 43 adet sentetik ecza, 23 adet ecstasy, 12,25 gram metamfetamin, 0,10 gram kokain, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 TL nakit para, 2 kilogram bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 4,60 gram 'a-m 2201' sentetik cannabinoid hammaddesi de ele geçirildi. - SAKARYA

