Sakarya'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: İki Şüpheli Gözaltında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir evde iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde adeta uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrolle serbest kalırken biri tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede Geyve ilçesinde adeta uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda Ö.P. (29) ve M.K. (27) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 14 kök skunk bitkisi, 5.100 gram skunk maddesi, 1 adet iklimlendirme sistemi, muhtelif sayıda bitki besin maddeleri, 3 adet cep telefonu, 42 adet içime hazır bonzai, 5 gram bonzai maddesi, 1 adet kenevir tohumu, 1 adet kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.P. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
