Sakarya'da Tüfekle Yaralama Olayında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir iş yerinde meydana gelen tüfekli saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, inceleme sürüyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerinde tüfekle 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erenler ilçesinde bir iş yeri önünde motosiklet kaskı takarak gelen bir şahıs henüz belirlenemeyen sebepten dolayı, M. U. (36) ve İ.A.'yı (45) tüfekle ateş ederek yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipler, suç aletiyle birlikte E.Y. (18), E.İ.(21) ve G.Y.'yi (22) gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
