Haberler

Sakarya'da Traktör Kazasında Fındık Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir traktör kazasında, fındık bahçesinden topladığı mahsulü evine götüren sürücü Mustafa Alemdar hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçesinden topladığı fındıkları taşıyan sürücü, traktörün devrilmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kurudere Mahallesi Nişan Gürgeni mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mustafa Alemdar'ın kullandığı traktör, fındık bahçesinden topladığı mahsulü evine götürdüğü sırada, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alemdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gheorghe Hagi'nin oğlu Süper Lig'e transfer oluyor

Oğlu bu sezon Süper Lig'de oynayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.