Otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden şahıs defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda üst geçide yaklaşık 6 metre uzaklıkta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kaza, dün Beylice Mahallesi Düzce istikametinde üst geçide yaklaşık 6 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan Yılmaz'a E.K. idaresindeki 34 FDD 142 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuzhan Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Yılmaz, Eskibıçkı Mahallesi Camiinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - SAKARYA