Panelvan ve hafif ticari kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Adapazarı'nda hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen H.Y. (51) yönetimindeki panelvan çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile yolcu konumundaki Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 43 yaşındaki Emel K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
