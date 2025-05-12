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Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 54 AGU 301 plakalı otomobil ile Sinan Tuna (21) kontrolündeki 54 AEC 250 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler Sinan Tuna, Z.T. ve Z.B.F. isimli 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Tuna, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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