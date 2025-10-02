Haberler

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaynarca ilçesinde hafif ticari araç ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D-014 kara yolunda hafif ticari araç ile panelvan tipi aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kaynarca-Karasu D-014 kara yolunda Küçükkaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 VH 772 plakalı panelvan tipi Volkswagen marka araç ile İ.H. idaresindeki 54 ER 263 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada yaralanan İ.H., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Konuyla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Survivor yarışmasıyla tanınmıştı! Aldığı acı haberle yıkıldı
Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu

Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.