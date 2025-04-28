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Sakarya'da Tırda 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sakarya'da Tırda 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen bulundu. Tır şoförü tutuklandı ve göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Sakarya'da tır dolusu düzensiz göçmen yakalandı: Sürücü tutuklandı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatılırken, yabancı uyruklu tır şoförü tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Erenler ilçesi geçişinde yabancı plakalı tır durduruldu. Yapılan aramalarda tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, yabancı uyruklu tır sürücüsü A.F. ise gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi üzerine işlemler başlatılırken, adli mercilere sevk edilen tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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