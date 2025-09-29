Haberler

Sakarya'da Tır Kazası Yolu Kapatıp Trafik Yoğunluğu Oluşturdu

Sakarya'da Tır Kazası Yolu Kapatıp Trafik Yoğunluğu Oluşturdu
Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen tır kazası, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda yağışın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, orta refüje çarparak makasladı. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde bulunan Devebağırtan virajında meydana geldi. Yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, orta refüje çarparak makasladı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza neticesinde trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kaza sebebi ile bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Aracın bölgeden kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

