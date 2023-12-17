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Sakarya'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada Y.E. idaresindeki hafif ticari araç ile O.B. idaresindeki soda taşıyan 41 APP 594 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.E. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuzuluk Sakarya Akyazı Haberler

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