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Sakarya'da Tır Beton Bariyerlere Çarptı, Yaralı Yok

Sakarya'da Tır Beton Bariyerlere Çarptı, Yaralı Yok
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir kamyonun sıkıştırdığı tır, yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik kameraları kazayı saniye saniye kaydetti. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kamyonun sıkıştırıp yoldan çıkarttığı tır beton bariyerlere çarptı. Yaralananın olmadığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayırakçaşehir Mahallesi Bilecik istikametinde meydana gelen olayda, sağ şeritten ilerleyen Ü.A. idaresindeki 26 ZH 151 plakalı tır, aynı şeritte hızla ilerleyen sebze yüklü kamyonun sıkıştırması neticesinde yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken kamyon olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun tırı yoldan çıkartması ve tırın beton bariyerlere çarpması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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