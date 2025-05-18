Sakarya'da Tarım Aracına Ayağı Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Tarım Aracına Ayağı Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti
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Karasu ilçesinde 'pat pat' diye bilinen tarım aracına ayağı sıkışan 37 yaşındaki Kerim Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına ayağı sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Adatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçesinde çalışan Kerim Öztürk'ün (37) pat pat diye tabir edilen tarım aracına ayağı sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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