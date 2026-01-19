Haberler

Toplu taşıma aracı ile SUV tarzı araç çarpıştı: 5 yaralı

Toplu taşıma aracı ile SUV tarzı araç çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada bir SUV ile toplu taşıma aracı çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde SUV tarzı araç ile toplu taşıma aracının çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde O.C. idaresindeki 54 ADA 906 plakalı MG marka SUV tarzı araç ile F.G. idaresindeki 54 T 0341 plakalı Citroen marka toplu taşıma aracı çarpıştı. Kazada toplu taşıma aracında yolcu olarak bulunan S.S., M.T.T., M.Y., N.C. ile SUV tarzı araçta yolcu olarak bulunan E.E.Ş. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu