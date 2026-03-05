Haberler

Ehliyetsiz yakalandı, 200 bin lira ceza yedi: "Benim aracım o kadar etmiyor" diyerek sitem etti

Ehliyetsiz yakalandı, 200 bin lira ceza yedi: 'Benim aracım o kadar etmiyor' diyerek sitem etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serdivan ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere yüksek miktarlarda cezalar kesildi. Ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye 200 bin lira ceza verildi. Diğer sürücüler de çeşitli ihlallerden ceza aldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sivil trafik şube ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Daha önceden yediği cezalardan dolayı stajyer ehliyeti iptal edilen şahsa, tekrar araç kullanırken yakalandığı için 200 bin, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza yazıldı. Sürücü "Benim aracım o kadar etmiyor" dedi.

Serdivan ilçesinde sivil trafik polislerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde; ehliyetsiz şekilde araç süren, cam filmi, hava filtresi, yüksek sesle müzik dinlemekten ve emniyet kemeri takmamaktan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı. Ehliyetsiz şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücünün, stajyer ehliyete sahipken yediği cezalardan dolayı ehliyeti iptal edildiği tespit edilip buna rağmen ehliyetsiz şekilde araç sürmeye devam etmesi üzerine tekrar yakalanmasıyla şahsa 200 bin lira, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza yazıldı.

"Benim aracım o kadar etmiyor"

Ehliyetsiz şekilde araç kullanan şahsa ceza yazıldığı esnada, yazılan ceza miktarına tepki gösteren sürücü "200 bin lira mı yazacaksınız? Benim aracım 200 bin lira etmiyor ağabey" şeklinde sitemde bulundu. Cezai işlemlerin uygulanmasının ardından şahıs, ehliyeti olan bir tanıdığını arayıp aracını bölgeden aldırdı.

"İyi bari azmış"

Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve aynı esnada yüksek sesle müzik dinleyen sürücü ise ceza yediği sırada neşeli şekilde basın mensupları ve polis ekipleri ile sohbet etti. "İyi bari azmış, görevlerini yapıyorlar. Suçluyuz, cezalıyız. Hakkımızdaki cezayı yedik, boynumuz kıldan ince. 2 bin 250 lira ceza yemişiz" dedi. Basın mensuplarının 'Artık kurallara uyacak mısınız?' sorusuna "İnşallah" dedikten sonra sürücü bölgeden ayrıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı

Aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var