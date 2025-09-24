Haberler

Sakarya'da Silahlı Kavga: 27 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Serdivan ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 27 yaşındaki Taha Görkem Deniz, silahla göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında husumet bulunan 3 kişi arasında çıkan kavgada 27 yaşındaki genç, silahla göğüs bölgesinden vurularak öldürüldü. Bir saatten az bir süre içinde olayı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı.

Gece 03.00 sıralarında Serdivan ilçesi Aziz Duran Parkı mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan K.Ç. (20) ile Taha Görkem Deniz (27) telefonda küfürleştikten sonra buluştu. K.Ç. ve yanında gelen A.B. (19) ille Taha Görkem Deniz arasında başlayan tartışmada K.Ç., yanında getirdiği silahla Görkem Deniz'i göğüs bölgesinden vurdu. Deniz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hususa ilişkin inceleme başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, bir saatten az bir süre içinde olayı gerçekleştiren K.Ç. ve olaya karışan A.B.'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
