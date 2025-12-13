Haberler

İki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Serdivan ilçesinde bir tekel bayii ile oyun salonu esnafı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oyun salonunun girişinde meydana gelen olayda, tekel bayii işleten esnaf ve oyun salonu işleten iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan olayda, tekel bayii işleten şahsın yanında çalışan kişi silahla iki kişiyi yaraladı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar bölgedeki hastanelere sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
